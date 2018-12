Elezioni 2019, Paolo Campinoti si ricandida a Gambassi Terme

Paolo Campinoti si ricandida. L'attuale sindaco di Gambassi Terme ha deciso di presentare la propria candidatura per la carica di primo cittadino alle prossime elezioni, che si terranno nella primavera del 2019. Arrivato alla fine del suo mandato, ma già presente in Comune come assessore ai tempi di Campatelli, Campinoti ha scelto di ripresentarsi alle urne con una lista di centrosinistra, col PD all'interno.

"Sono felice di tornare a impegnarmi per questo comune, per questa gente e per questo territorio. Ho finora badato a fare pochi proclami e ho semplicemente iniziato a lavorare al programma futuro chiamando le persone direttamente a partecipare e chiedendo loro di allargare il giro facendo altrettanto" ha scritto sul suo profilo Facebook.

Campinoti ha anche fissato alcuni appuntamenti per la stesura di "un programma a misura di Gambassi Terme che sia condiviso da tutti": il 14 gennaio alle 21:15 nei locali della Forra (Casa del Popolo di Gambassi Terme) e il 28 gennaio in un luogo da definire.

