Elezioni San Gimignano, due nomi per il Pd ma senza passare dalle Primarie

Due nomi per il dopo-Bassi in continuità nel centrosinistra nella guida del Comune di San Gimignano. Lo afferma il segretario locale Pd Sergio Kuzmanovic in un post su Facebook. i nomi sono quelli di Andrea Marrucci, capogruppo in Consiglio comunale per il centrosinistra, e Niccolò Guicciardini, attuale vice sindaco. Kuzmanovic specifica che entrambi non sono candidati, ma "disponibili a costruire la squadra vincente per il futuro di San Gimignano". Sarà proprio Kuzmanovic a sbrogliare la matassa senza passare dalle Primarie: "All’unanimità mi è stato dato mandato di comporre un quadro unitario, senza lasciare spazio a sterili divisioni sui nomi e lacerazioni dannose. Il mio impegno va in questa direzione, forte di un mandato chiaro anche dei nostri moltissimi iscritti che hanno partecipato alle ultime consultazioni".

