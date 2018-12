Tradizionale festa degli auguri natalizi in municipio a Montecatini Terme

Sala consiliare molto affollata questa mattina per la tradizionale festa degli auguri natalizi in Municipio, nel corso della quale il sindaco Giuseppe Bellandi ha consegnato gli attestati ai dipendenti che sono andati in pensione nel corso 2018.

Si tratta di Antonella Allegri, Bruno Grossi, Lorenzo Guardigli, Mario Damiani, Luigi Giorgetti, Silvia De Fazio, Lucia Vettori, Alessandro Francesconi, Daniele Pellegrini, che sono stati premiati direttamente dalle mani del Prefetto Emilia Zarrilli, che ha voluto omaggiare il Comune della sua presenza per la cerimonia degli Auguri, assieme al Questore La Porta e a tutti i maggiori esponenti delle forze dell’ordine.

Il sindaco Bellandi ha salutato tutti i presenti, dipendenti in servizio, in pensione e forze dell’ordine, ringraziando “per questi 10 anni bellissimi alla guida della città. Questo è sicuramente il mio ultimo da sindaco, un mestiere che si impara giorno per giorno, ascoltando voi cittadini, con le vostre richieste, i vostri suggerimenti e le vostre critiche. Anche se si sbaglia spesso, ma in buona fede. Grazie di cuore a tutti, è stato un anno intenso. Vi auguro un buon Natale da passare serenamente”.

Fonte: Comune di Montecatini Terme Ufficio stampa

