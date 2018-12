Rinasce il Gruppo Fratres a Vinci sul solco dell'esperienza degli anni '60 e '70

Rinasce a distanza di oltre 40 anni il Gruppo Fratres di Vinci: ne dà notizia il presidente Alessandro Pagni. A qualche mese dalla convenzione con l'Asl Toscana Centro, i donatori di sangue sono pronti al lavoro per invitare la popolazione a fare un piccolo gesto vista la carenza periodica che si registra in Italia. La sede è stata costituita presso la Misericordia (via Pierino da Vinci), per contatti è possibile chiamare il numero di telefono 0571/56692. A breve sarà lanciata anche una pagina Facebook. Il Gruppo Fratres fa parte del nucleo nazionale. "Siamo ripartiti con un percorso indipendente rispetto a quando il gruppo fece i suoi primi passi a cavallo tra gli anni '60 e '70, ma abbiamo ritrovato negli archivi la documentazione e abbiamo sentito la necessità di rifondarlo", specifica Pagni.

