I Gigli, Usb allerta sulla scadenza del contratto di solidarietà: "Altri 34 lavoratori a rischio"

La Pam Panorama Spa, dopo anni di scelte sbagliate sull' organizzazione del lavoro e politiche commerciali adeguate rispetto ai competitors, che ha prodotto una profonda crisi economica, iniziata nel 2014, con un anno di cassa integrazione straordinaria, proseguita con il contratto di solidarietà, di 3 anni, siglato al tavolo procedurale della Provincia di Firenze,Regione Toscana e A.r.t.i., determinando un taglio netto dei salari part time e full time di circa 200 euro.

Nonostante i tanti sacrifici e la fuoriuscita dalla forza lavoro di circa 50 addetti, la Direzione Pam dopo 4 anni, non è riuscita inspiegabilmente a erigere e dirigere un investimento di rilancio del punto vendita, che vanta una superficie di 5.000 mq, all'interno del Centro Commerciale i Gigli tra i più grandi d'Italia, gestito attualmente con circa 110 dipendenti.

Panorama con l'imminente scadenza del contratto di solidarietà, prevista per il 02/02/2019, procederà al licenziamento di altri 34 lavoratori/lavoratrici, riducendo ancor di più la forza lavoro nel punto vendita, con il rischio di sovraccaricare il lavoro gestionale, dei pochi ancora in forza, che sicuramente non riusciranno a soddisfare le richieste della clientela.

I lavoratori e le lavoratrici di Panorama hanno già pagato sufficientemente le incomprensibili scelte dell' azienda. L' Unione Sindacale di Base chiede un piano di rientro degli esuberi e un rilancio concreto del punto vendita che garantisca occupazione, diritti e dignità a tutti/e, riconfermando lo stato di agitazione e le ore di sciopero approvate all'assemblea dei lavoratori/lavoratrici.

Usb Lavoro Privato - Firenze

