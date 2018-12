Gli stemmi in pietra di Lastra a Signa e della Toscana consegnate dagli studenti di Porta Romana

Sono state presentate mercoledì scorso 19 dicembre alla Gipsoteca del Liceo Artistico di Porta Romana, le opere realizzate da due studenti della 5A, sezione Scultura e Pittura, il lastrigiano Samuele Cencetti e Matteo Marazita, raffiguranti gli stemmi del Comune di Lastra a Signa e della Regione Toscana, e realizzati con il contributo di Rocco Spina, docente, titolare della cattedra di Discipline plastiche e scultoree e tecniche della lavorazione del marmo e della pietra.

Alla consegna delle due opere erano presenti il sindaco del Comune di Lastra a Signa Angela Bagni e il presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani, oltre al dirigente scolastico del Liceo Laura Lozzi.

Gli studenti del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto F.no in collaborazione con Frosini Pietre di Lastra a Signa hanno eseguito gli stemmi seguendo un progetto avviato durante il percorso di alternanza-lavoro nel luglio scorso, proseguito durante la 237a edizione della “Antica Fiera di Lastra a Signa”, nello spazio messo a disposizione dalla Frosini Pietre specializzata nella lavorazione della pietra serena e nel Macigno di Greve, che ha donato il materiale da scolpire, e durante la quale gli studenti hanno lavorato mostrando al pubblico tutti i segreti dell’arte della lavorazione della Pietra serena.

“Vorrei complimentarmi con questi studenti - ha aggiunto il sindaco Angela Bagni - per la qualità del lavoro e dell’impegno messo nella realizzazione di questi due straordinari lavori che richiamano elementi della tradizione come la lavorazione della pietra. La nostra intenzione è quella di collocare lo stemma in uno spazio pubblico affinchè possa essere fruito e ammirato da tanti cittadini”.

Dura ormai da qualche anno la collaborazione tra il Liceo Artistico di Porta Romana e la Frosini Pietre di Lastra a Signa. Durante il loro proficuo percorso insieme hanno realizzato lo stemma del Consorzio Chianti Classico, nell’anniversario dei suoi 300 anni di storia, due capitelli e due peducci del Campanile di Santa Maria Novella a Firenze e lo stemma del Comune di Greve in Chianti.

Fonte: Comune di Lastra a Signa

Tutte le notizie di Lastra a Signa