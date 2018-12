Grande spettacolo a Fucecchio con la Parata di Babbo Natale e Natale fantasy

Un connubio, quello che avverrà nel pomeriggio di domenica 23 dicembre, che promette grande spettacolo a Fucecchio per grandi e piccini e che vedrà unirsi simbolicamente l’organizzazione della Parata di Babbo Natale con quella del CCN che per le feste natalizie si è affidato all’esperta collaborazione del Circolo Fantasy, organizzatore della Festa dell’Unicorno di Vinci.

Si continua poi nel pomeriggio e mentre Natalia offrirà la Merenda con Babbo Natale e la Baby Christmas Dance con gli elfi della Parata, nelle strade del commercio andranno in scena i più famosi personaggi dei film di Tim Burton; Edward Mani di Forbice, Willy Wonka, Jack di Nightmare Before Christmas e tutti i personaggi di Alice nel Paese delle meraviglie per una caccia al tesoro entusiasmante, oltre alla presenza di un particolare mercatino dell’artigianato.