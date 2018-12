Ha preso fuoco l'impianto di aspirazione di una ditta in via Lombarda a Comeana di Carmignano (Prato): sul posto i vigili del fuoco di Prato, i quali hanno spento e bonificato l'intera area per riportare la situazione in sicurezza. Non ci sono stati feriti coinvolti. In corso di accertamento le cause che hanno portato all'incendio.

