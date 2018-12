Una persona è morta nell'incidente avvenuto lungo la sp73 - via Massena a Sovicille, nel Senese. Questo pomeriggio due auto si sono scontrate frontalmente e uno dei due conducenti non è sopravvissuto all'impatto contro i muretti in pietra che costeggiano la provinciale. L'altra persona coinvolta è stata presa in carico dai sanitari inviati dal 118. I carabinieri e i vigili del fuoco di Siena erano presenti sul posto.

