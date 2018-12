Intervento urgente di Publiacqua in via Nazionale

Per un intervento urgente di Publiacqua a seguito della rottura di una tubazione, da oggi alle 14 sarà chiusa via Nazionale. Il tratto interessato è quello compreso fra via Guelfa e via Chiara.

Gli operatori di Publiacqua stanno già predisponendo la segnaletica per poi iniziare lo scavo dalle 14. I veicoli privati potranno utilizzare il bypass via Guelfa-via Panicale-via Chiara per poi rientrare in via Nazionale, oppure transitare sul percorso via Bartolommei-via San Zanobi-via Panicale-via Chiara.

Previsti deviazioni per i bus del trasporto pubblico che saranno comunicate dalle aziende.

Fonte: Publiacqua spa

Tutte le notizie di Firenze