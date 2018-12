La fiamma dei vigili del fuoco per uno speciale augurio di Natale

Se non vedi il video, clicca qui.

E’ certamente un augurio speciale questo che arriva dalla pagina ufficiale dei vigili del fuoco.

Pochi minuti di emozionanti immagini accompagnate da un messaggio ancora più incisivo e diretto: “La nostra fiamma, la nostra storia, luminosa come un #alberodinatale per augurare a tutti #BuoneFeste #Natale2018#MerryChristmas #vigilidelfuoco#noicisiamosempre”

L’augurio è accompagnato da un video in cui i pompieri in uniforme si dispongono in uno spazio aperto a creare la sagoma della fiamma, simbolo inconfondibile della loro storia; proprio come un albero di Natale la figura si accende riempiendo di luce l’oscurità intorno.

Come non ricordare le molto occasioni in cui i pompieri hanno fanno rispendere quella fiamma per portare aiuto e conforto in situazioni critiche.

Un grazie a tutti i vigili del fuoco per il loro prezioso lavoro e per queste belle immagini.

