La figlia di Al Bano debutta nel film La dama e l'ermellino: riprese in Toscana

Sono iniziate le riprese del lungometraggio “La Dama e l’ermellino” per la regia di Lorenzo Raveggi. Nelle location straordinarie in terra di Toscana, castello di Mugnana e Villa il Leccio a Greve in Chianti e nella splendida villa Corsini di Impruneta, si è assistito al debutto di Jasmine Carrisi la diciassettenne figlia di Al Bano e Loredana Lecciso.

La bionda attrice al suo esordio nei panni dell’incredibile personaggio di Isabella d’Aragona, ha dato il meglio di se anche in modo inizialmente non atteso a tali livelli. Precisa, duttile e fortemente capace ha fatto rivivere la stessa Duchessa di Milano e Bari, indossando costumi di rara bellezza. L’attore Fabio Fulco interpreta Alfonso II di Napoli, padre della principessa aragonese.

Il film si interseca fra il presente e il passato, in un tripudio di flashback che coinvolgono la protagonista dei tempi moderni, Vera Ricasoli, una dottoressa in storia dell’arte che viene afflitta da continue visioni e sogni.

Alla vigilia dei festeggiamenti dei 500 anni dalla morte del grande maestro Leonardo Da Vinci, interpretato da Lorenzo Raveggi stesso, il regista ci tiene a dire che in questa sceneggiatura ha messo gli sforzi più grandi della sua carriera, proprio per rendere omaggio al grande artista toscano.

Le riprese riprenderanno nei prossimi giorni sempre in location da favola e nei migliori castelli del comune di Greve, Impruneta e Firenze. Proseguiranno a Napoli e Venezia.

