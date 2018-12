La Montagnola all’Isolotto si illumina di nuova luce

Si è concluso l’intervento per la nuova illuminazione della Montagnola all’Isolotto. Dopo che a ottobre era stata realizzata la prima fase del progetto di riqualificazione, è terminata anche, come era stato previsto, la seconda e ultima fase dell'intervento, con l’accensione da ieri sera dei nuovi punti luce installati lungo i vialetti pedonali che corrono sui tre lati della collinetta paralleli a via Baccio Bandinelli, via Mortuli e via Giovanni da Montorsoli.

L’obiettivo del nuovo impianto di illuminazione pubblica dell’area verde e dei percorsi pedonali della collinetta del quartiere 4, realizzato da SILFIspa, è quello di aumentare luce e sicurezza in una zona al centro in passato di segnalazioni di degrado e pericolo da parte dei cittadini. L’impianto è caratterizzato da una tecnologia a luce bianca a risparmio energetico, per garantire una migliore qualità della luce e percezione dell’ambiente circostante. E ora, dopo che a ottobre erano già stati inaugurati i nuovi apparecchi di illuminazione in via Giovanni da Montorsoli e sulla sommità della collinetta, alla presenza anche del sindaco Dario Nardella, la nuova luce si è accesa sui vialetti pedonali che corrono sui tre lati della collinetta, per garantire anche qua più sicurezza.

Una luce tutta nuova per la Montagnola

“Con il nuovo impianto possiamo offrire una maggiore sicurezza a veicoli e pedoni, grazie a un sensibile incremento dell'illuminazione e alla sua uniformità su strada e marciapiedi, e con l'integrazione dei punti luce gli spazi pedonali e le aree verdi diventano più fruibili per tutti anche nelle ore notturne”, ha sottolineato il direttore generale di SILFIspa Manuela Gniuli.

