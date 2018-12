Idy Diene, a gennaio la sentenza per l'ex tipografo colpevole dell'omicidio

Sedici anni di carcere; a tanto ammonta la pena chiesta dalla procura di Firenze per Roberto Pirrone, l'ex tipografo in carcere per aver ucciso il senegalese Idy Diene sul ponte Vespucci a Firenze lo scorso 5 marzo. La pena base sarebbe stata di 24 anni, ma il rito abbreviato ha ridotto la richiesta a 16 anni.

La difesa di Pirrone ha chiesto di tener conto anche della perizia psichiatrica che ha evidenziato come l'ex tipografo soffrisse di disturbi di depressivi, anche se al momento del gesto è risultato capace di intendere e volere.

La sentenza è prevista per il prossimo 7 gennaio.

Tutte le notizie di Firenze