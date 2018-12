Passeggia e trova una cassaforte: era stata rubata in una casa di Vinci

Stava passeggiando con i cani in Varramista, nel comune di Montopoli Val d'Arno, quando si è imbattuto in una cassaforte. L'oggetto era stato abbandonato dopo averne portato via il contenuto. A darne notizia il quotidiano La Nazione.

Probabilmente lo hanno lasciato lì dai ladri dopo un furto in casa. Questo quanto accertato dai carabinieri della stazione di San Romano e della compagnia di San Miniato: secondo le indagini la cassaforte era stata rubata in una casa di Vinci. L'oggetto potrebbe essere utile nelle indagini sul furto.

