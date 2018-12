Punto Enel in centro a Montelupo, l'inaugurazione

Dopo l’inaugurazione di Empoli avvenuta tre giorni fa, Enel Energia aggiunge un altro presidio fisico nell’empolese: questa mattina, infatti, a Montelupo Fiorentino, in corso Garibaldi 8, nel centro del paese, è stato inaugurato il nuovo Punto Enel Partner che sarà un punto di riferimento per tutti i cittadini del territorio sia per le forniture elettricità e gas sia per le soluzioni di efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

Al taglio del nastro sono intervenuti il sindaco del Comune di Montelupo Paolo Masetti, il vicensindaco Lorenzo Nesi, il responsabile area mercato Toscana di Enel Marcello Cavicchioli, il responsabile Punti Enel Partner della Toscana Carlo Pastorelli, il referente Enel Energia del territorio Paolo Andreotti, le channel manager delle agenzie partner Laura Mariotti e Fiorella Fusco, l’imprenditore Massimo Perilli di Global Service, partner specializzato nel settore della consulenza energetica che gestirà l’attività di Montelupo dal lunedì al venerdì con orario 9:30 – 13:30 e 14:30 – 18:30.

Sul territorio provinciale di Firenze i Punti Enel sono 12 (nel territorio empolese, oltre a Montelupo, ci sono Empoli, Fucecchio, Castelfiorentino e San Miniato sul versante pisano). Complessivamente, in Toscana i Punti Enel Partner sono 59 e si aggiungono agli 11 Punti Enel diretti (uno per ogni capoluogo provinciale oltre a Piombino) per un totale di 70 presidi fisici in regione.

"Siamo molto soddisfatti di questa nuova apertura – ha affermato il Sindaco Paolo Masetti – perché si tratta di un nuovo servizio in un settore importante come il mercato dell’energia, del gas e dell’efficienza energetica, dove la competenza, l’innovazione e la qualità sono fondamentali per i cittadini. Ci fa doppiamente piacere che questo Punto Enel si trovi nel cuore del paese e che rientri nelle aperture che hanno usufruito dell’incentivo dell’Amministrazione Comunale per rilanciare l’economia del territorio: sono, infatti, già 27 le nuove attività avviate da imprenditori grazie a questa opportunità che abbiamo messo a disposizione dei cittadini.”

“Con questo nuovo Punto Enel Partner di Montelupo Fiorentino – ha dichiarato Carlo Pastorelli per Enel – concludiamo le inaugurazioni per il 2018, un anno caratterizzato da molte nuove aperture in tutta la Toscana. Questo significa maggiore presenza sul territorio, vicinanza ai nostri clienti e a chi vuole diventarlo, risparmio in bolletta e qualità assoluta nei servizi che offriamo. Sul territorio empolese siamo sempre più capillari, a conferma della nostra volontà di proseguire nel percorso intrapreso che ci vede radicati nelle comunità locali, sia nell’attività di assistenza sia nella proposta di risparmio in bolletta grazie alle opportunità offerte da Enel Energia”.

Fonte: Enel

