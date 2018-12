Rabbia per le multe a Vinci: vandali buttano giù un autovelox

Un autovelox nei pressi di Sant'Ansano è stato segato di netto. A darne notizia è il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia in un post su Facebook in cui ha parlato dello stato dei rilevatori di velocità nel territorio comunale.

Negli ultimi giorni a Vinci, in special modo nella frazione di Sant'Ansano, era esplosa la protesta da parte degli automobilisti per via delle numerose sanzioni per la velocità elevata, addirittura c'è chi afferma di essersi visto arrivare multe per aver sforato il limite di uno o due chilometri orari. La postazione su via Pietramarina, vicino Villa Dianella, è quella che fa arrabbiare i residenti.

A farne le spese, dunque, è stato un autovelox. Peccato che non fosse il 'macina-multe' che è finito nel mirino dei vinciani, bensì un altro, collocato a circa un chilometro di distanza e ancora spento. I vandali sono andati in azione nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 dicembre, probabilmente allo scoccare della mezzanotte.

Questo il post di Torchia a tal proposito: "Sulla vicenda autovelox, il Sindaco sta dalla parte dei cittadini. Gli strumenti di controllo della velocità sono utili fin quando hanno una funzione di carattere deterrente come ben evidenziato dalla vasta giurisprudenza in merito. Qualora travalicano suddetta funzione si trasformano in qualcosa di difficilmente tollerabile. Il rilevatore in località Dianella, su via Pietramarina, presente in quel luogo da anni, nell'ultimo mese ha prodotto un numero di sanzioni elevato trasformandosi in una sorta di castigo per i cittadini che per ragioni diverse percorrono quotidianamente quella strada in direzione Sant'Ansano e Vitolini. Per tali ragioni mi sono attivato ed ho chiesto alle autorità competenti la verifica della effettiva funzionalità e legittimità del posizionamento. Infine esprimo il mio rammarico per i danneggiamenti arrecati al rilevatore di Sant'Ansano".

