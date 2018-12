Regala Busoni, la grande musica sotto l’albero: 3 spettacoli

Regala la grande musica sotto l’albero. “Regala Busoni” questo Natale. Un’idea davvero unica e molto originale. È possibile donare un carnet di tre spettacoli a scelta tra i concerti 2019, al prezzo speciale di 30 euro.

“Regala Busoni” è acquistabile da: Libreria Rinascita, Bonistalli Musica e al Centro Busoni.

Per i concerti del 19 marzo 2019 e del 2 aprile 2019 è necessaria la prenotazione almeno dieci giorni prima della data dell’evento.

I CONCERTI DEL CARNET NATALIZIO DA REGALARE –

Giovedì 10 gennaio 2019, ore 21 – Teatro Excelsior

DAL DUEMILA AL PRIMO OTTOCENTO

ORCHESTRA DELLA TOSCANA

KEREM HASAN direttore

ZIYU HE violino

MONTALTI Untitled (2011)

MENDELSSOHN Concerto in mi minore op.64 per violino e orchestra

BEETHOVEN Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op.55 “Eroica”

Programma da completare

Martedì 29 gennaio 2019, ore 21 – Palazzo delle Esposizioni

LA MITTELEUROPA DEL TARDO ROMANTICISMO

ORCHESTRA DELLA TOSCANA

EVA OLLIKAINEN direttore

AMELIA JAKOBSSON soprano

MAHLER “Adagietto” dalla Sinfonia n.5

WAGNER Fünf Gedichte für eine Frauenstimme WWV 91 Wesendonck Lieder (orchestrazione di Felix Mottl)

SCHUBERT Sinfonia n.4 D.417 Tragica

Mercoledì 6 febbraio 2019, ore 21 – Teatro Shalom

TROPPE ARIE

Spettacolo comico musicale di e con

TRIO TRIOCHE

Silvia Laniado voce

Nicanor Cancellieri flauto

Franca Pampaloni pianoforte

Venerdì 15 febbraio 2019, ore 21 – Palazzo delle Esposizioni

BEETHOVEN!

ORCHESTRA DELLA TOSCANA

EDUARDO STRAUSSER direttore

JAN LISIECKI pianoforte

BEETHOVEN Coriolano, ouverture op. 62

BEETHOVEN Concerto n. 3 in do minore op. 37 per pianoforte e orchestra

BEETHOVEN Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92

Lunedì 4 marzo 2019, ore 21 – Teatro Shalom

SUITE FRANCESE

GIOVANNI SOLLIMA violoncello

Giovanna Polacco violino

Alfonso Alberti pianoforte

Musiche di DEBUSSY, OFFENBACH, SOLLIMA

Martedì 19 Marzo 2019, ore 21 – Teatro Excelsior

LE PAROLE NOTE

Giancarlo Giannini voce recitante

Marco Zurzolo Quartet

Marco Zurzolo sax

Aldo Perris contrabbasso

Carlo Fimiani chitarra elettrica

Agostino Mennella batteria

Concerto realizzato in collaborazione con l’Associazione Empoli Jazz ed Eventi Music Pool

Martedì 2 Aprile 2019, ore 21 – Teatro Shalom

OPERA BUFFA!

Il Flauto Magico e cento altre bagatelle…

ELIO

SCILLA CRISTIANO soprano

Gabriele Bellu violino

Luigi Puxeddu violoncello

Andrea Dindo pianoforte

Coproduzione con l’Associazione Mosaico e Note di Classica

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

