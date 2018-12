Nuovo regolamento di polizia urbana, sfiorate le 500 sanzioni dall'entrata in vigore

I primi mesi di applicazione del nuovo Regolamento di polizia urbana, approvato nel luglio scorso, hanno dato modo di stilare un primo bilancio sulle sanzioni elevate dagli agenti della Polizia Municipale. I dati forniti dall'ufficio contravvenzioni nel periodo da luglio a novembre 2018 vedono un totale di 497 sanzioni.

Al primo posto con 235 multe il parcheggio su aiuole e aree erbose, seguono 56 sanzioni per attività su strade e spazi pubblici che turbano il decoro, 46 per occupazione non autorizzata di aiuole, spalti, baluardi o spazi delle Mura urbane, 39 relative a spazi verdi, campi, giardini abbandonati che recano danno al decoro, o per non aver abbattuto alberi morti; 30 per accattonaggio molesto; 23 contravvenzioni a persone colte a urinare o defecare in aree pubbliche o comunque visibili da spazi pubblici; 14 per attività che costituiscono violazione della vivibilità urbana, altre 14 per esposizione di merce non alimentare in prossimità di esercizi commerciali; 11 a esercenti per intrattenimenti musicali percettibili dall'esterno dopo la mezzanotte o comunque dopo l'orario stabilito dalla relativa deroga; 7 per accattonaggio in luoghi verdi, parchi, musei, luoghi turistici o culturali o plessi scolastici o per raccolta firme o campeggio o bagarinaggio; 6 per raccolte fondi o firme per enti non lucrative con inosservanza delle relative disposizioni; 5 per non aver ripulito l'area prossima all'attività dopo l'ora di chiusura; 4 sanzioni per aver ammassato in area privata o dentro immobili oggetti che possono costituire pericolo o danno sia fisico che igienico oppure ledere il decoro urbano. Altre 3 multe hanno infine riguardato pubblicità su arredi urbani e volantinaggio non autorizzato; infine una per accensione di fuochi senza rispettare i divieti, una per esposizione di merce alimentare all'esterno del negozio.

“Il nuovo Regolamento di Polizia urbana entrato in vigore nella scorsa estate, a giudicare da questi numeri, dimostra di essere uno strumento efficace e ben equilibrato per andare a intercettare tutti quei comportamenti sbagliati che minano, non solo il decoro ma anche, la qualità e la sicurezza degli spazi urbani della città – dichiara l'assessore alla sicurezza e all'ambiente Francesco Raspini - ringrazio gli agenti della Polizia Municipale che con il loro continuo impegno presidiano il territorio e garantiscono la difesa delle regole a garanzia della vivibilità negli spazi urbani della nostra comunità”.

Fonte: Comune di Lucca Ufficio stampa

