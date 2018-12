Riqualificazione piazza Giovanni XXIII, via ai lavori entro la primavera

L'Amministrazione Comunale ha aggiudicato i lavori per la riqualificazione di piazza Giovanni XXIII, con i quali sarà realizzato il progetto con nuovi alberi, spazi a verde, un fontanello di Publiacqua e una nuova batteria di cassonetti interrati, sedute e panchine, il rifacimento dell'illuminazione pubblica, una pavimentazione in masselli al posto dell'asfalto e il mantenimento di 62 posti auto, con una riorganizzazione complessiva delle aree di sosta.

L'intervento è stato aggiudicato all'impresa Credendino Domenico Srl di Afragola (Na). L'importo complessivo da quadro economico è pari a 630.665,56 euro. L'apertura del cantiere è prevista prima dell'inizio di primavera.

“Andiamo a realizzare un progetto che renderà quella piazza un luogo pubblico da vivere, per i cittadini della zona e per chi vi lavora – dice il Sindaco Sandro Fallani - proprio con i commercianti de le Botteghe di San Bartolo nei mesi scorsi abbiamo condiviso le linee guida del progetto; li ringraziamo per il loro contributo in questa occasione, e per il continuo impegno che mettono in tante attività per innalzare sempre più il livello dell'offerta in città; la riqualificazione della piazza andrà a favorire anche il loro lavoro e l'organizzazione delle loro iniziative”.

Il progetto fissa la riorganizzazione degli spazi della piazza tra cui l'area a parcheggio – che tra i 62 posti conta anche tre spazi riservati a disabili – lo spostamento dell'isola ecologica e il relativo riposizionamento mediante l'installazione di una batteria di cassonetti interrati lungo la direttrice di via dei Ciliegi, la creazione di un percorso pedonale lungo via San Bartolo in Tuto - a collegamento tra l'attuale marciapiede e quello attiguo alla chiesa sulla stessa via - e la realizzazione di un'isola attrezzata con sedute e fioriere lungo il percorso pedonale, che sarà separato dalla strada da una zona di verde con siepi e alberi; oltre a tutto questo, come detto, il progetto fissa anche l'installazione di un fontanello di acqua di alta qualità di Publiacqua e la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica.