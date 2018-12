ROSSS acquisisce una importante commessa per la fornitura in Emilia Romagna

ROSSS (ROS.MI) ha acquisito, da una delle maggiori aziende europee del settore packaging, una importante commessa per la fornitura in opera di un magazzino autoportante automatico presso la sua sede in Emilia Romagna per lo stoccaggio complessivo di circa 62.000 posti pallet di peso pari a 800–1000 kg c.a.

Il progetto prevede la costruzione di un magazzino autoportante di circa 13.500 metri quadrati con altezza di circa 35 metri, con caratteristiche di costruzione rispondenti alle particolari normative del luogo, asservito successivamente di un sistema di movimentazione interna automatizzato mediante dodici traslo-elevatori. L’inizio del montaggio è previsto per la primavera 2019. Il controvalore del contratto si aggira intorno a 8 milioni di Euro.

L’impianto è stato dimensionato per fronteggiare gli importanti carichi derivanti dal peso dei pallet e le forze orizzontali dovute ad eventuali azioni sismiche. L’ordine è comprensivo della fornitura e del montaggio dello scaffale autoportante in semi-carpenteria metallica.

Rosss è una delle principali aziende italiane nella progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature metalliche per la gestione degli spazi commerciali e industriali. In particolare la Società è operativa nella: progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature di tipo leggero, in cui l’archiviazione avviene manualmente senza l’uso di mezzi di sollevamento; progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature di tipo pesante, in cui l’archiviazione avviene tramite l’uso di macchine per la movimentazione dei carichi; progettazione, produzione di banchi cassa e banchi vendita e commercializzazione di magazzini verticali e a piani rotanti.

Fonte: Ufficio stampa

