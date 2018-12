Sr68, tra Poggibonsi e Colle di Val d'Elsa arrivano i dissuasori di velocità

Dissuasori di velocità sulla strada regionale 68 per Colle di Val d’Elsa. Nel tratto urbano della strada saranno installati due display che indicano la velocità istantanea, del tipo già presente a Poggibonsi in via Fortezza Medicea. “Un intervento per la sicurezza che riguarda un’arteria che ha manifestato nel tempo alcune criticità da risolvere – dice il vicesindaco Silvano Becattelli – I dispositivi che metteremo sono analoghi a quello già installato nella strada di San Lucchese che ha dato buoni risultatati contribuendo a diminuire l’incidentalità riscontrata. Procediamo quindi sulla 68 chiaramente intervenendo sul tratto urbano della stessa”.

I due display saranno infatti posizionati nel tratto di competenza comunale, in prossimità della salita di Maltraverso, e saranno messi a poca distanza l’uno dall’altro su entrambe le corsie di marcia per mitigare la velocità di entrambi i flussi. L’acquisto dei dispositivi è già definito e, una volta completate le procedure, si passerà alla loro installazione.

I display in questione sono strumenti ricompresi nell’ambito dei dissuasori di velocità di cui fanno parte anche gli attraversamenti pedonali rialzati e i dossi di rallentamento oltre ad altre tipologie di dispositivi come gli autovelox e i telelaser. “Tutti strumenti di dissuasione che svolgono la loro funzione richiamando l’attenzione al rispetto del Codice della Strada – dice Becattelli - Rispettare i limiti di velocità, così come la segnaletica e le precedenze fanno parte del vivere comune e servono alla sicurezza di tutti. Tutti questi strumenti, che devono essere installati nel rispetto del Codice della Strada, possono essere utili per tenere sotto controllo l’alta velocità e tutelare la sicurezza di tutti”. Gli attraversamenti pedonali rialzati e i dossi di rallentamento vengono installati in seguito a verifiche effettuate dalla Polizia Municipale in merito alla sicurezza della strada e ai miglioramenti che è possibile ottenere attraverso i dispositivi. A Poggibonsi gli attraversamenti attualmente presenti sono tredici (due in via Montegrappa e in via Borgaccio e uno in via Carducci - camminamento 100 passi, via Andreuccetti, via Pisana, via Fortezza Medicea, via Galvani, via Romana, località Bernino, via Senese, via del Ponte Nuovo. I dossi di rallentamento presenti sono in via Pieraccini (ingresso parco), in via della Costituzione (prima del ponte), in via San Gimignano (rotonda Virtus), in via Carducci (camminamento 100 passi), in via Pascoli, in via Manzoni e in via San Francesco.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa

