Giunge alla sua conclusione “Artigianato for Fondini & Cassettai”, l'iniziativa di Cna Firenze Metropolitana, in accordo con ilComune di Firenze, per offrire un’alternativa alla ai souvenir di bassa qualità proposti ai turisti in città, portando invece sui banchi commerciali quelli di “autore”, Made in Florence e realizzati dai maestri artigiani.

Oggi, infatti, Susanna Infantino, rappresentante dei fondini di CNA e Cecilia Del Re, assessore allo sviluppo economico del Comune di Firenze, hanno dato il via alla vendita sui banchi dei fondini e dei cassettai fiorentini, gli storici ambulanti della città,di souvenir realizzati da alcuni dei più noti artigiani locali.

Dalla chiave della città alla Cupola del Duomo trasformata in portauovo in maiolica, da orecchini a portagioie e mini-affreschi, da porta tabacco in pelle a schiaccianoci in ulivo e così via: tutte opere di artigianato artistico di dimensioni ridotte, capaci di stare nel palmo della mano, e dal costo molto contenuto.

La dimostrazione che è possibile puntare sulla qualità dei prodotti venduti nei mercati, tenendo insieme qualità e prezzo, grazie alla partnership tra artigianato e commercio.

I souvenir sono in vendita in 31 turni storici (17 fondini e 14 cassettai) del centro città. CNA ha realizzato allo scopo una mappa bilingue con ogni ubicazione e la spiegazione del progetto che questo fine settimana sarà distribuita in piazza Strozzi presso “ARTour – Il bello in piazza” la mostra mercato dell’artigianato di eccellenza che CNA Firenze Metropolitana organizza da anni con il Comune di Firenze ed Artex, il Centro dell’Artigianato artistico e tradizionale della Toscana (21-22-23 dicembre, ore 10-20).

Un week end ricco di artigianato, visto che in piazza dei Ciompi, sabato 22 dicembre (ore 10-20), si svolgerà anche la seconda edizione di Artefacendo la nuova mostra mercato dedicata al meglio dell’artigianato artistico fiorentino, ancora realizzata da CNA con Artex e il patrocinio del Comune di Firenze. Un vero e proprio spettacolo nello spettacolo con un’esposizione-vendita di manufatti unici e la possibilità di vederli realizzare, dal vivo, direttamente nella piazza. L’argilla che diventa ceramica e il gesso che si trasforma in scagliola, la tessitura di una sciarpa come la realizzazione di un gioiello.

Tutte ottime occasioni per fare regali di Natale unici e all’insegna del Made in Tuscany

Fondini e Cassettai: chi sono

I Fondini e i Cassettai rappresentano una vera e propria tradizione tra gli ambulanti del centro storico fiorentino. Fin dal XX secolo sui loro banchi sono in vendita prodotti dell'artigianato locale, souvenirs, guide turistiche, cartoline e libri di vario genere su Firenze.

Si usa il termine "Fondini" in riferimento alla particolare posizione che questi banchi occupavano appunto "in fondo al mercato"; la parola "Cassettai", invece, trae origine dal contenitore a forma di cassetta utilizzato per esporre e vendere la merce.

Oggi sono entrambi posizionati nei più importanti punti di interesse storico e artistico del centro, dove forniscono ai turisti in visita anche utili informazioni sulla città e la sua storia.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze