In casa un chilo di hashish: arrestata una 30enne

In casa aveva oltre un chilo di hashish. Per questo motivo è stata arrestata all'Isola d'Elba una 30enne di Marciana Marina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo una serie di appostamenti e pedinamenti, è scattato il blitz nell'appartamento della donna con l'ausilio anche dei militari del nucleo cinofili di Pisa. Il cane Lion, appena entrato, ha trovato un panetto di 100gr circa di hashish che era nascosto nel vano di un tavolo da cucina allungabile. A quel punto la donna, accampando delle scuse, ha chiesto ai carabinieri di poter uscire nel cortile per 'prendere aria'. Insospettiti dalla richiesta, i militari hanno seguito la 30enne che si è diretta nella vicina lavanderia per tentare di recuperare e nascondere altri 10 panetti, di 100gr circa di hashish ognuno, nascosti dietro la lavatrice. Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno anche rinvenuto un bilancino di precisione e oltre 800 euro in contanti, che sono stati sequestrati insieme alla droga.

