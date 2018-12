Alla Fornace Pasquinucci Haiku e Giardini di Adone

Sabato 22 dicembre, ore 17,30, termina la mostra 10 x 10 con un invito ad immergersi nel gioco dello spazio artistico, visivo, poetico, musicale.

Un programma a più voci vedrà l’incontro sperimentale tra jazz e musica classica con Paolo Scali, al sassofono soprano, e Georgia Morse al violoncello, in un contrappunto di letture e riflessioni di Francesca Pepi sul perimetro del quadro, mentre Beatriz Scotti interpreterà una poesia di Pablo Neruda, in lingua originale e in italiano.

Haiku e Giardini di Adone nasce dal desiderio di mettere in scena, quasi in fuga prospettica, il dialogo serrato e divertito delle arti con le potenzialità iscritte nel limite e nella misura.

L’appuntamento sarà concluso con un brindisi d’auguri con vino speziato e mincepies.

