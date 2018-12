Auto perde il controllo: conducente sbalzato fuori dal mezzo

I vigili del fuoco di Arezzo, distaccamento di Cortona, sono intervenuti questa notte in Comune di Marciano della Chiana, in località Cesa, per un incidente stradale. Una vettura è finita fuori strada e il conducente è stato sbalzato fuori dalla stessa. La squadra ha messo in sicurezza la vettura e l'area dell'intervento, mentre il ferito è stato preso in carico dal personale sanitario del 118, per poi essere trasportato con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Siena.

Tutte le notizie di Marciano della Chiana