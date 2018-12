Babbo Natale passa da Ponte a Elsa

Il giorno della vigilia di Natale consegnerà i regali ai bambini di Ponte a Elsa, accompagnato dal suono delle cornamuse.

Ci siamo: si avvicina il momento che tutti i bambini aspettano...

Come ogni anno Babbo Natale sarà super impegnato, ma farà una sosta anche a Ponte a Elsa.

Lunedì 24 dicembre, dalle 16.00, Babbo Natale, passerà per le vie di Ponte a Elsa (PI) a consegnare i regali per i bambini di ogni età e sarà accompagnato, come da tradizione ormai da diversi anni, da Elfi e aiutanti con sonagli e campanelli e dalle melodie delle cornamuse dei Gàndalus, la Compagnia di musici di San Genesio, che grazie al repertorio tradizional-popolare farà respirare la magia e il fascino dell’atmosfera natalizia.

Babbo Natale, Cornamuse, Zampogne, Sonagli, Elfi: gli ingredienti ci sono tutti!!!

L’iniziativa è promossa e organizzata dall’Associazione Culturale Kampino.

Chi fosse interessato può contattare Babbo Natale al numero 338.1011595.

Fonte: Associazione Culturale Kampino

Tutte le notizie di Empoli