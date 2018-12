Derby prenatalizio per il Bisonte a Scandicci

Penultimo impegno del 2018 per Il Bisonte Firenze, che nei due confronti a cavallo del Natale si giocherà le sue chance di terminare il girone d’andata nelle prime otto posizioni della classifica, cioè quelle che danno accesso ai quarti di Coppa Italia. Si comincia domani, con una sfida che ormai sta diventando un ‘Classico’ della pallavolo femminile: alle 17, al palazzetto di Scandicci, è in programma il derby con la Savino Del Bene, valido per l’undicesima giornata della Samsung Volley Cup, e per le bisontine si tratta del secondo match consecutivo contro una delle big della serie A1. Sabato scorso la squadra di coach Caprara se l’è giocata alla pari con l’Imoco Conegliano, e l’intenzione è quella di provare a mettere in difficoltà anche lo Scandicci, reduce dal netto successo di giovedì in Champions contro l'ŁKS Łódź e terzo a pari merito nella classifica della regular season: le squadra di Parisi è una vera corazzata, con una campionessa del mondo (Stevanović), due vice (Bosetti e Malinov) e altre fuoriclasse come Haak, Adenizia, Vasileva e Merlo, ma le bisontine sono in continua crescita e vogliono fare un bel regalo di Natale a se stesse e ai propri tifosi.

EX E PRECEDENTI – Le ex della sfida sono tre: ne Il Bisonte c’è Sara Alberti, che giocò a Scandicci nella stagione 2015/16 in A1, mentre nella Savino Del Bene ci sono Federica Mastrodicasa, che è stata il capitano dell’Azzurra Volley dal 2012 al 2015, fra A2 e A1, centrando anche il doblete promozione in A1-Coppa Italia di A2 nel 2014, e Valentina Zago, protagonista per due stagioni con la maglia de Il Bisonte in B1 (2009/10 e 2010/11). I precedenti fra i due club invece si perdono nella notte dei tempi: prendendo come riferimento quelli dalla B1 in su, ovvero dal 2003 a oggi, i confronti diretti sono stati venti, con un bilancio in perfetta parità di dieci successi per parte.

LE PAROLE DI GIOVANNI CAPRARA – “Domani mi piacerebbe innanzitutto confermare il buon lavoro fatto in battuta contro Conegliano: con Scandicci sarà fondamentale spingere al servizio, per avere più situazioni di palla scontata dall’altra parte e agevolare il muro-difesa. Nello stesso tempo dovremo essere brave in ricezione e tenere un buon ritmo sul side-out: loro dovrebbero avere un attacco più forte del nostro, quindi saranno fondamentali sia la battuta che la ricezione. Il ritmo partita per loro è fondamentale, poi hanno un roster lungo e quindi non sarà un grosso problema aver giocato giovedì: hanno giocatrici di esperienza, che sanno cosa devono fare. Il derby per me è solo una partita nella quale spero di vedere la crescita della mia squadra, poi è chiaro che per l’ambiente vale qualcosa di più, quindi ci sarà un motivo ulteriore per dare una soddisfazione ai nostri tifosi”.

LE AVVERSARIE – La Savino Del Bene Scandicci di Carlo Parisi, alla seconda stagione sulla panchina toscana, dovrebbe schierarsi con il suo 6+1 titolare, con Ofelia Malinov (1996) in palleggio, la svedese Isabelle Haak (1999) come opposto, la bulgara Elitsa Vasileva (1990) e Lucia Bosetti (1989) in banda, la serba Jovana Stevanović (1992) e la brasiliana Adenizia Ferreira Da Silva (1986) al centro e Enrica Merlo (1988) nel ruolo di libero.

IN TV - La partita fra Savino Del Bene Scandicci e Il Bisonte Firenze sarà trasmessa in diretta streaming da LVF TV (www.lvftv.com), la web tv della Lega Pallavolo Serie A Femminile visibile agli abbonati in HD. La gara sarà poi trasmessa in differita da Tele Iride, la tv ufficiale de Il Bisonte (canale 96 del Digitale Terrestre), martedì alle 22 e poi mercoledì alle 14.30.

Fonte: Ufficio Stampa Il Bisonte Firenze Andrea Pratellesi