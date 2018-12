Il fatidico Sì... davanti Babbo Natale: matrimonio speciale a Siena

Prima si sono detti “si”, poi hanno scelto di brindare alla felicità con tutti i loro cari e con Babbo Natale. Abe Atangana Appolonie Audrey e Signe Bernard Fabrice hanno scelto di festeggiare il loro matrimonio in un mondo magico e incantato: dopo la cerimonia in Comune i due sposi hanno invitato i loro ospiti nel “Regno di Babbo Natale” allestito nella Fortezza Medicea. Una favola nella favola, all'insegna dell’amore e della magia. Agli sposi i migliori auguri per una vita felice e piena di soddisfazioni.

