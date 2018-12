FdI dona il libro 'Setta di Stato' sul caso Forteto alla biblioteca

Stamattina, il portavoce di Fdi dell’Empolese-Valdelsa Federico Pavese e Paolo Ingenito, giovane militante Fdi di Montelupo Fiorentino si sono recati presso la biblioteca comunale montelupina per donare il libro-inchiesta “Setta di Stato” di Francesco Pini e Duccio Tronci sul caso Forteto.

“È importante che in una biblioteca comunale come la nostra, sia presente un libro come questo - spiega Ingenito - perché la divulgazione di una storia come quella de Il Forteto, fatta di abusi sessuali, violenze fisiche e psicologiche e amici potenti, sia a disposizione dei nostri concittadini che hanno tutto il diritto di informarsi su un caso che sembra lontano ma è successo a pochi chilometri da noi”.

“A pochissimi giorni dal commissariamento ufficiale de Il Forteto - conclude Pavese - mettiamo a disposizione un documento importante per i nostri cittadini. Setta di Stato è un regalo che facciamo ai montelupini. Il libro verrà velocemente catalogato e sarà a disposizione di tutti, fin dai prossimi giorni”.

Fonte: Fdi Empolese-Valdelsa

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino