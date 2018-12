Il 'Ferraris-Brunelleschi' allestisce un Team Accoglienza per l'orientamento

Riscontri positivi e numerosi apprezzamenti per l’Iis 'Ferraris-Brunelleschi' di Empoli durante il pomeriggio di orientamento del 19 dicembre presso la Scuola secondaria di primo grado “Renato Fucini” di Montespertoli. In tale occasione, gli alunni del Team Accoglienza Fatima Ferraro, Francesco Lari, Damiano Menna, Riccardo Russo e Irene Sabatini hanno illustrato il piano di studi, i progetti extra scolastici, esprimenti chimici e alcune strumentazioni utilizzate in ambito tecnico all’interno dell’Istituto agli studenti frequentanti l’ultimo anno della scuola media per guidarli nella scelta del loro futuro percorso d’istruzione.

Per chi fosse interessato a visitare le aule e i laboratori del “Ferraris-Brunelleschi”, i docenti e gli studenti del Team Accoglienza saranno nuovamente a completa disposizione durante gli Open Day che si svolgeranno nei giorni 12, 19, 26 Gennaio 2019 dalle 15:00 alle 18:30.

Fonte: Iis 'Ferraris-Brunelleschi' di Empoli

