Gioco del Ponte di Pisa, nominati i Comandi di Parte

Matteo Baldassarri e Federico Pucciarelli, rispettivamente Generale e Luogotenente della parte di Tramontana; Federico Nuti e Luca Ricoveri, Generale e Luogotenente della Parte di Mezzogiorno. Sono questi i nominati dall’Anziano Rettore su mandato dell’Assessore alle Tradizioni Storiche Filippo Bedini, che vanno a completare il quadro delle cariche degli organi di vertice del Gioco del Ponte.

Le nomine sono avvenute a seguito di una serie di audizioni volute dall’assessore Bedini e presiedute dal Comandante Generale Roberto Tonini, in cui sono stati ascoltati Magistrati e Capitani (o loro delegati).

“Ho fortemente voluto un percorso di coinvolgimento di coloro che si sono occupati del Gioco negli ultimi anni, sia per la parte civile che per quella militare, che si è concretizzato nelle audizioni tenute dal Comandante Generale. Per le nomine abbiamo tenuto conto della relazione di quanto è emerso da queste audizioni: quando si sceglie un metodo è giusto essere consequenziali, e il Gioco ha bisogno di coraggio nelle decisioni e criteri chiari per tutti per le scelte. E proprio in virtù della sua natura essenzialmente militare mi aspetto che, a seguito dell’assoluta trasparenza utilizzata e del percorso di partecipazione adottato, il senso di disciplina di tutti porti a una totale e incondizionata collaborazione con i nominati.

Nominati che ringrazio per la disponibilità e ai quali vanno l’augurio di buon lavoro dell’Anziano Rettore e il mio. Il compito che li attende è un onore, ma soprattutto un onere: a loro chiedo di fare di tutto per far regnare nelle parti unità e spirito di collaborazione per il bene del Gioco del Ponte e di Pisa”.

