Guasto alla rete idrica in via Nazionale: si continua a lavorare

Informiamo i cittadini del Comune di Firenze che il nostro personale sta procedendo alla riparazione del guasto sulla tubazione 300 DN (diametro di 30 centimetri) di via Nazionale. Non appena terminato il lavoro idraulico sarà effettuato un ripristino provvisorio in modo da consentire la riapertura della strada alla viabilità, programmando poi in accordo con l’Amministrazione Comunale il ripristino definitivo. Publiacqua si scusa con i cittadini per i disagi che questo lavoro sta creando loro.

Fonte: Publiacqua spa

