Il sindaco Falorni canta Zucchero per il Natale delle Rsa di Castelfiorentino

Per un Natale più gioioso per gli ospiti delle Rsa di Castelfiorentino, sono state fatte numerose attività nella giornata di oggi, sabato 22 dicembre e ogni anno in occasione delle festività la giunta comunale fa visita sotto le feste agli anziani del territorio. Anche il sindaco Alessio Falorni ha voluto mettersi in gioco e sui social network, pubblicati dalla vice Claudia Centi, sono apparsi i video del karaoke sulle note di 'Così celeste' di Zucchero al centro 'Pablo Neruda' e il lancio del panforte a La Pieve. E se il primo cittadino di Firenze Dario Nardella è noto per suonare il violino nelle occasioni pubbliche, il collega Falorni si diletta col canto: non a livelli professionistici, ma sicuramente con un buon riscontro di pubblico. Sempre sui social, Falorni ha commentato: "Serata di auguri alle residenze per anziani, fra giochi, canzoni, risate, e una vagonata di elfi fatti dai ragazzi della Ginestra per tutti quanti. Sapete qual è la cosa più bella di Castelfiorentino? Che facciamo ogni sforzo per non far sentire nessuno solo. E questo, soprattutto oggigiorno, è un grande valore".

Elia Billero

