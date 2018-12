I Vigili del Fuoco del Comando di Firenze e dei distaccamenti di Calenzano e Firenze Ovest, stanno intervenendo a Calenzano, Via di Le Prata, per un incendio sviluppatosi all'interno di una officina. L'incendio, che ha interessato la zona magazzino, è stato estinto e non si segnalano persone coinvolte.

Le cause sono in corso di accertamento.

