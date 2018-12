Tragedia in seguito ad un incendio a Monterchi, in località Padonchia. Le fiamme hanno interessato un'abitazione dove vivevano due ottantenni e altri tre familiari. I due anziani, che vivevano al primo piano, sono stati ritrovati morti mentre le altre tre persone (madre, padre e figlia), che abitavano al piano superiore, sono riusciti a mettersi in salvo: le due donne, 27 e 56 anni, sono finite in ospedale per un intossicazione. Le fiamme si sono sviluppate nella notte, intorno alle ore 4.40. A quanto è emerso pare che l'anziana morta sia stata disabile.

Sul posto i vigili del fuoco di Arezzo, di Sansepolcro e di Città di Castello (Perugia). Sul posto anche i Carabinieri. Le cause sono in corso di accertamento.

La ricostruzione dei fatti

Secondo una prima ricostruzione tra le possibili cause del rogo il cattivo funzionamento di una stufa utilizzata dalle due vittime per riscaldarsi. L'allarme è partito proprio dalla nipote, che svegliandosi si è resa conto di quello che stava succedendo.

La nipote e la mamma, rispettivamente di 27 e 56 anni, sono salite sul terrazzo e sono state poi portate in salvo.

Secondo quanto si apprende l'uomo l'84enne sarebbe morto carbonizzato mentre la donna sarebbe stata uccisa dai fumi sprigionatisi nell'incendio. L'ipotesi più probabile è che l'uomo, accortosi del fuoco, abbia tentato di spegnerlo venendo poi avvolto dalle fiamme. In corso i rilievi dei vigili del fuoco per individuare le cause precise dell'incendio.

