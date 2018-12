l via i lavori agli alloggi ERP nel comune di Montespertoli

Tra la fine del 2018 e l'inizio del nuovo anno inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria presso le case popolari di via Montegufoni e via Trieste a Montespertoli. Si tratta di opere esterne per un valore complessivo di 10mila euro circa, di cui il Comune si è fatto carico accogliendo le richieste dei residenti.

L'intervento concordato con Publicasa SpA, la società partecipata dagli undici Comuni dell’Unione Empolese Valdelsa che si occupa delle politiche abitative del Circondario, prevede la riqualificazione dei punti luce, del cancello, la sistemazione del vialetto, dei parcheggi auto e la potatura di alberi. Quest'ultimo intervento va ad aggiungersi a quelli effettuati fino ad oggi per un investimento totale di circa 80mila euro.

Negli ultimi 4 anni, le abitazioni di residenza pubblica (ERP) realizzate da Publicasa SpA sono state interessate da interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico.

In particolare, sono stati restaurati i servizi igienici, gli impianti elettrici e i tetti, installati impianti di riscaldamento a pannelli infrarossi a basso consumo e realizzati cappotti termici su 8 alloggi ERP che successivamente sono stati messi a disposizione dei cittadini in lista d'attesa per la casa. Gli investimenti sono stati possibili grazie al Piano Casa approvato dal Governo nel 2014, che ha portato sul territorio dell'Empolese Valdelsa circa un milione e mezzo di euro.

“Queste risorse - sottolinea l'assessore alle Politiche abitative del Comune di Montespertoli, Giulia Pippucci - sono servite per migliorare la qualità del patrimonio comunale delle case popolari e ci consentono di assegnare gli alloggi rimasti ancora vuoti, rispondendo in questo modo alle esigenze delle famiglie presenti in graduatoria”.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Montespertoli