La Compagnia di Babbo Natale consegna assegni, olio e panettoni per solidarietà

Un altro Natale all’insegna della solidarietà con la Compagnia di Babbo Natale. Sono stati consegnati questa mattina, presso la Casa della Speranza della Madonnina del Grappa a Settignano, gli assegni frutto della raccolta fondi 2018. Per allietare il Natale dei più bisognosi sono stati consegnati ai Servizi sociali del Comune e alla Caritas 100 assegni da 400 euro per le famiglie in difficoltà; ma anche regali ai 18 bambini ospiti della Casa della Speranza, 100 panettoni donati dalla Fondazione File e 100 lattine di olio nuovo donate dalla Fattoria Fornello di Santa Brigida. Alla consegna erano presenti, tra gli altri, l’assessore al Welfare Sara Funaro, il presidente dellaCompagnia di Babbo Natale Roberto Giacinti, don Paolo, don Francesco e Lucia del Palazzo dell’Opera della divina Provvidenza della Madonnina del Grappa e Alessandro Martini della Caritas.

“Quest’anno il momento di festa con la Compagnia dei Babbo Natale è reso ancora più ricco e solidale dalla presenza dei bambini – ha detto l’assessore Funaro - e da doni speciali che accompagnano gli assegni: regalare un momento speciali ai nostri bambini è ciò che di più prezioso possa esistere. Un grazie speciale ai babbi Natale, alla Fondazione File e alla fattoria Fornello di Santa Brigida per la generosità e la vicinanza alle nostre famiglie più fragili”.

“Anche quest’anno – ha detto il presidente Giacinti - siamo riusciti a ultimare questo progetto facendo rete con altre persone e altre associazioni per rafforzare le nostre donazioni”.

Per chi volesse ancora sostenere le iniziative della Compagnia di Babbo Natale onlus con bonifico:Banca Cambiano, viale Gramsci 34, Firenze - IBAN: IT 58 R 08425 02804000031146640.

