La Sampdoria stende l'Empoli al Castellani: finisce 4-2 per i blucerchiati

LA GARA L'Empoli subisce tanto, forse troppo, contro la Sampdoria e alla fine esce dal campo con una brutta sconfitta. La Sampdoria segna quattro gol, fallendo molte altre ottime occasioni, e porta a casa i tre punti dopo una grande gara.

L'incrocio tra i tantissimi ex, partendo da i due allenatori Giampaolo e Iachini, alla fine favorisce i liguri nonostante il gol in apertura di match di Pasqual. Al 10' Murru stende La Gumina in area di rigore e Calvarese, dopo l'intervento del Var, concede il penalty. Pasqual dagli 11 metri non sbaglia e batte Audero. CONTINUA A LEGGERE SU EMPOLICHANNEL.IT

IL TABELLINO

EMPOLI-SAMPDORIA 2-4

Marcatori: 10' pt. Pasqual, 40' pt. Ramirez, 23' st. Quagliarella, 33' st. Caputo, 42' st. Caprari, 45+1' st. Caprari

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen (26' st. Zajc); Di Lorenzo, Acquah (39' st. Ucan), Bennacer, Traore, Pasqual; La Gumina, Caputo A disp. Terracciano, Fulignati, Brighi, Mchedlidze, Rodriguez, Antonelli, Maietta, Untersee, Capezzi, Mraz All. Iachini

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty (40' st. Jankto); Ramirez (19' st. Saponara); Defrel (39' st. Caprari), Quagliarella A disp. Cabral, Belec, Vieira, Colley, Leverbe, Tavares, Rolando, Kownacki All. Giampaolo

Note: Ammoniti: Andersen (S), Acquah (E), Caputo (E), Praet (S), La Gumina (E); Recupero: 1' pt., 6' st.

Arbitro: Signor Calvarese di Teramo

