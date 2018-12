Tanti regali dalle scuole del territorio per il Meyer. Cittadinanza onoraria a Zia Caterina

Dalla lettera di un bambino una pioggia di solidarietà per il Meyer: il Consiglio Comunale ha approvato il conferimento della cittadinanza onoraria a Zia Caterina; le scuole del territorio hanno raccolto tantissimi regali e donazioni.

Lo scorso 18 novembre un bambino di Quarrata, seguito dall’Ospedale Pediatrico Meyer ha scritto una letterina (allegata) al Sindaco Marco Mazzanti, con la quale gli proponeva di invitare tutte le scuole cittadine a fare donazioni o regali ai bambini del Meyer. Il Sindaco ha raccolto la sua proposta e, oltre a sottoscrivere una piccola donazione insieme a tutti gli assessori della giunta comunale, ha deciso di diffondere la lettera attraverso il suo profilo Facebook e di parlarne con i dirigenti scolastici dei due istituti comprensivi del Comune.

E’ nata così una gara di solidarietà unica: sono state tantissime infatti le classi che hanno comprato giochi e fatto collette per il Meyer e stamattina, 22 dicembre, il Sindaco Marco Mazzanti ha consegnato tutte le donazioni raccolte al piccolo e a sua mamma: decine di pacchi pieni di giochi e tante buste con messaggi di auguri e donazioni economiche. Lunedì prossimo, giorno di Vigilia, la mamma e il piccolo andranno a consegnare tutte le donazioni all’Ospedale pediatrico Meyer.

A coronare questa iniziativa, ieri, venerdì 21 dicembre, il Consiglio Comunale di Quarrata ha approvato all’unanimità la proposta dell’Amministrazione Comunale di conferire la cittadinanza onoraria a Caterina Bellandi, conosciuta da tutti come “Zia Caterina”, che con il suo taxi colorato accompagna i bambini bisognosi di cure al Meyer, donando loro un sorriso e alcuni momenti di gioia e di spensieratezza.

“La lettera di questo bambino – afferma il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti - mi ha profondamente commosso, non solo per la sua storia, ma anche e soprattutto per il suo gesto di generosità, che mi pare incarni nella maniera più autentica e sincera lo spirito del Natale. D'accordo con il piccolo e con la sua mamma ho deciso di rendere pubblica la lettera e di contattare anche i dirigenti scolastici dei due Istituti comprensivi cittadini, per far conoscere a tutti l'appello di questo bambino. Sono rimasto davvero stupito dalla pioggia di adesioni e di solidarietà che ha generato. Voglio inoltre ringraziare tutti i consiglieri comunali per la sensibilità che hanno dimostrato raccogliendo l’invito dell’Amministrazione a conferire la cittadinanza onoraria a Zia Caterina. Penso sia questo il modo migliore per augurare a tutti un Natale di pace e un 2019 di serenità”.

Zia Caterina è da tempo un'amica di Quarrata e anche poco tempo fa è stata ospite di alcune associazioni di volontariato del territorio, per un’iniziativa in piazza Risorgimento. La cerimonia ufficiale di conferimento della cittadinanza si svolgerà nel corso di un’iniziativa pubblica entro la fine di gennaio.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio Stampa

