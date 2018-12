Mostra al Palp, il M5S chiede l'accesso agli atti per i finanziamenti

Nell'ultimo Consiglio Comunale abbiamo votato a favore di una variazione di bilancio per consentire all’Amministrazione Comunale di ricevere il contributo regionale di 30mila euro per la realizzazione della mostra presso il PALP di Galileo Chini “Orizzonti d’Acqua”. Poiché per la realizzazione di detta mostra sono stati stanziati ulteriori 10.000 euro da parte del Comune, il M5S di Pontedera, nell’ottica di un'assoluta trasparenza comunica che ha chiesto attraverso un accesso agli atti, copia del bilancio della Fondazione per la Cultura di Pontedera. Considerando che per la fruizione della mostra è previsto un biglietto intero di 8 euro e 6 euro per le riduzioni, pensiamo che sia doveroso per i cittadini sapere come vengono spesi i loro soldi. Per questo motivo, siamo soddisfatti dell’approvazione della legge “Spazza corrotti” fortemente voluta dal M5S e che attendevamo da anni, che tra le altre cose applicherà per le fondazioni, associazioni e comitati, gli obblighi in materia di trasparenza e rendicontazione stabiliti per i partiti o movimenti politici.

Fonte: M5S Pontedera

