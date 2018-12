Multato un bus turistico senza permesso. Continuano i controlli della municipale

Una pattuglia dell’Autoreparto ieri in azione sui viali: ulteriori 10 verbali per sosta negli spazi taxi e sui marciapiedi

Prosegue l’attenzione della Polizia Municipale per la sicurezza stradale. Ieri pomeriggio nel corso dei controlli effettuati da una pattuglia dell’Autoreparto sui viali gli agenti hanno individuato e multato un bus turistico senza l’autorizzazione per il transito in centro. Il mezzo è stato fermato in viale Giovine Italia mentre faceva scendere una comitiva di turisti: dai controlli di rito è emerso che non aveva il necessario permesso. Il conducente, un 45enne sloveno, ha pagato direttamente agli agenti il verbale da 81 euro per transito in ZTL senza autorizzazione. Mentre al check point di Firenze Sud di Sas ha effettuato il pagamento di 600 euro in contanti, cioè il doppio della cifra del permesso.

La pattuglia ha poi continuato i controlli sui viali: in piazza della Libertà, piazza Beccaria e piazzale Donatello ha sanzionato complessivamente sei veicoli in sosta negli spazi riservati ai taxi (sanzione da 85 euro con taglio di 2 punti patente). In via Valori all’incrocio con viale Matteotti invece sono scattate 4 multe per altrettanti mezzi parcheggiati sul marciapiede (85 euro).

Fonte: Comune di FIrenze - Ufficio Stampa

