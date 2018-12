Natale solidale alla scuola dell’infanzia di Pinete con gli 'Ortolano Coraggiosi'

IL 17 dicembre 2018 è stato un gran giorno per i bambini e le insegnanti della scuola dell'infanzia "Il paese dei balocchi ". Durante la mattina sono arrivati il Dott.Marino Lupi e la signora Eloisa per far conoscere ai bambini la Cooperativa Sinergica "Gli ortolani coraggiosi" e i loro ragazzi speciali.

Come ogni anno ,infatti,la nostra scuola organizza nel periodo natalizio un'iniziativa di sostegno e solidarietà nei confronti di persone meno fortunate per far interiorizzare ai bambini il vero valore del Natale e il piacere di donare a chi ne ha bisogno.

Quest'anno questa bella iniziativa è stata rivolta proprio agli ORTOLANI CORAGGIOSI ,i ragazzi ospiti della casa di Ventignano a San Pierino che si occupa dell'inserimento nel mondo del lavoro dei ragazzi con autismo e altre disabilità. L'iniziativa è stata promossa a seguito del furto avvenuto nel mese di Novembre.

La risposta dei bambini e delle loro famiglie è stata veramente calorosa e molto generosa e il ricavato è stato consegnato dai bambini al Dott.Lupi durante la sua visita a scuola .

I nostri piccoli alunni sono stati particolarmente felici di aiutare i loro amici Ortolani Coraggiosi affinchè per tutti sia veramente un Natale Felice.

