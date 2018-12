Nidi comunali, garantiti educatori Arca fino a giugno 2019

Il Comune di Greve in Chianti giunge ad una soluzione che garantirà il personale già presente in tutte le sezioni dei nidi La Coccinella e Il Riccio. La richiesta dei genitori, discussa in varie occasioni e incontri e poi condivisa con l’amministrazione comunale e i soggetti interessati, diventa un percorso certo. A tradurla in un’azione concreta è la decisione, varata grazie alla collaborazione delle cooperative Arca e Medihospes, per la definizione di una soluzione volta a tutelare il bene e gli interessi della comunità. La giunta comunale ha stabilito di effettuare una proroga a favore di Arca cooperativa sociale nella gestione dei nidi comunali fino al 30 giugno 2019.

“Il risultato di questa importante decisione - dichiara il sindaco Paolo Sottani - che mette al centro le esigenze delle famiglie è frutto di un impegno collettivo profuso da tutti i soggetti interessati che hanno compreso la complessa situazione nella quale ci siamo venuti a trovare e hanno collaborato in maniera costruttiva nell'intento di risolvere le criticità. Voglio rivolgere un ringraziamento particolare alla Cooperativa Arca che ha accettato la proposta, garantendo la presenza di almeno un educatore, già titolare Arca, in ognuna delle tre sezioni dei nidi La Coccinella e il Riccio, e la cooperativa Medihospes, vincitrice del bando di gara per l’affidamento della gestione dei nidi comunali del territorio, che si è resa disponibile ad accogliere le nuove condizioni”.

A seguito degli incontri, avvenuti in questi giorni con le cooperative e i genitori, l'amministrazione comunale ha espresso nei contenuti di una determina la propria volontà di risolvere la difficile questione articolandola in due punti. Il primo riguarda la sottoscrizione del contratto che sarà posticipata all'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione e l’esecuzione del contratto in favore di Medihospes Cooperativa Sociale Onlus – Associazione Virtus Italia Consorzio di solidarietà sociale impresa sociale che decorrerà dal 1 settembre 2019. Il secondo aspetto verte sulla proroga fino al 30 giugno 2019 concessa a favore di Arca nella gestione dei servizi educativi alla prima infanzia rivolti ai bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi presso i nidi d'infanzia “Centro Infanzia La Coccinella”, situato in località Greti, e la sezione distaccata Nido d'Infanzia “Il Riccio” di Greve in Chianti.

Fonte: Ufficio Stampa

