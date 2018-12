Da piazza Berlinguer alla zona 30 in via Sangallo, si al Bilancio 2019

Nessuna manovra in entrata, blindato l’impegno in sociale, cultura, istruzione, investimenti in continuità con il programma di riqualificazione in corso. E’ stato approvato, il 20 dicembre scorso, il Bilancio di previsione 2019. “Un Bilancio in continuità – ha spiegato Susanna Salvadori, assessore al Bilancio, nell’illustrazione al Consiglio – rispetto alla programmazione degli scorsi anni e coerente con gli obiettivi di mandato. E quindi servizi al cittadino, settore sociale ed educativo, cultura restano invariati. Invariate le tariffe e ulteriore spinta sugli investimenti in linea con la progettualità realizzata e avviata”. Nel piano delle opere pubbliche infatti vi sono le opere di insediamento urbanistico per la nuova scuola di via Aldo Moro, per 700mila euro, ulteriori opere di manutenzione piani viabili per 200mila euro nonché l’introduzione della ciclabile e della zona 30 in via Sangallo per oltre 2 milioni di euro. Un programma di oltre 5milioni di euro sul 2019, con interventi già finanziati, altri in attesa di copertura. “Una programmazione che prosegue e che è in continuità su due delle linee di azione portate avanti, il Progetto di Innovazione Urbana e l’edilizia scolastica – dice Salvadori – Sul fronte PIU abbiamo in questo periodo la fase conclusiva per piazza Mazzini mentre è pubblicata la gara per la riqualificazione di piazza Berlinguer e i lavori in piazza Frilli, insieme alla parte restante di via Montorsoli, sono già affidati e inizieranno dopo le festività. In questo contesto, sempre proseguendo il programma di rigenerazione PIU, viene introdotta per il prossimo anno la realizzazione della ciclabile e della zona 30 in via Sangallo”. “Sul fronte edilizia scolastica – prosegue l’assessore - è attualmente in gara l’adeguamento del primo lotto della Leonardo da Vinci, 1,2 milioni di euro, ed è in fase conclusiva l’aggiudicazione dell’incarico di progettazione per la scuola innovativa che entra nel Piano nella parte relativa alle opere di insediamento. Chiaramente resta l’impegno sul reperimento fondi, anche rispetto alla programmazione del Governo in atto, per le altre progettualità introdotte”. Il Bilancio è stato approvato con i voti positivi del Partito Democratico e con i voti negativi di Insieme Poggibonsi e Poggibonsi 5 Stelle. “Un Bilancio, frutto del percorso di concertazione portato avanti da anni con i Sindacati, che anche questa volta abbiamo discusso in tempi utili per garantire l’immediata operatività della struttura e che dovrà nelle prossime settimane recepire una positiva novità – ha annunciato l’assessore – Nelle scorse ore abbiamo avuto notizia del finanziamento legato all’accordo triennale Stato Regioni firmato lo scorso anno, con risorse utili per l’abbattimento delle tariffe al nido. L’anno passato abbiamo introdotto grazie a queste risorse una significativa scontistica sulle rette, che sarà possibile replicare e implementare nel 2019. Attendiamo il decreto e poi avvieremo i conteggi e il percorso con le famiglie”.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa

