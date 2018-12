Pontorme, nel quartiere ‘Corea’ arriva il Controllo del Vicinato: ecco i cartelli

Un’altra zona ‘coperta’, con tanti residenti al suo interno che si associano e formano un grande gruppo di Controllo del Vicinato.

Si tratta del quartiere ‘Corea’, all’interno del borgo di Pontorme, fra il torrente Piovola e la Statale Tosco Romagnola.

Coinvolte le famiglie di queste vie: Zandonai, Piovola, Paganini, Corticella, Spontini e Cilea.

Persone che hanno deciso di aderire al progetto lanciato ormai da due anni dal sindaco di Empoli Brenda Barnini.

Nei giorni scorsi si era svolta una riunione col primo cittadino e le forze dell’ordine, polizia, carabinieri e polizia municipale, con l’obiettivo di far conoscere e spiegare le modalità del Controllo del Vicinato.

Era emerso grande interesse a distanza di qualche giorno i tecnici del Comune hanno provveduto a dare evidenza di tutto questo apponendo sulle strade interessate i cartelli gialli che caratterizzano le zone dove i residenti si sono dichiarati ‘sentinelle’ e attenti osservatori di ciò che accade attorno alle loro abitazioni.

Con il nuovo gruppo di ‘Corea’, iniziano ad essere un discreto numero i cittadini ‘attivi’, infatti la rete si sta allargando, soprattutto nelle frazioni.

I primi a essersi associati sono stati alcuni cittadini di Vitiana, fra Pagnana e Avane; poi Via Tino da Camaino; tre gruppi nell’area collinare di Villanuova (San Friano, Piazzano e zona ‘Ponticino); altri residenti nella zona di Via Ponzano per San Donato, poi a Ponzano intorno al parco urbano, Via Nobile, Via Righi e Via Galletti; sono invece tre i gruppi di Avane.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli