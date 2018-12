Solidarietà ad Asia Bibi, il centrodestra fa approvare all'unanimità la mozione nell'Unione

Sabato 22 dicembre il Consiglio dell’Unione Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa ha approvato ad unanimità l’odg di Forza Italia, presentato dal capogruppo e consigliere Lucia Masini, in solidarietà ad Asia Bibi e ai cristiani perseguitati nel mondo.

Con un emendamento espansivo di un altro gruppo di minoranza, con il quale è stato recepito l’art. 3 Cost., l’Unione ha chiesto alle Istituzioni nazionali mediante il Presidente della Giunta di accelerare il processo di asilo politico verso Asia Bibi e la sua famiglia con relativa protezione diplomatica internazionale. Di rendersi disponibile, poi, ad ospitare in una struttura degli 11 comuni la cristiana pakistana condannata ingiustamente per blasfemia dai fondamentalisti islamici, suo marito e la sua famiglia composta da 5 figli. Di attivarsi, altresì, presso la Regione Toscana per promuovere iniziative in difesa dei Cristiani e di tutte le persone perseguitate nel mondo per motivi religiosi ed in difesa dei diritti umani.

Analoga iniziativa sarà discussa nei Consigli comunali di Certaldo, Empoli, ad opera del consigliere del Centrodestra Andrea Poggianti, nonché in altri Comuni dell’Empolese Valdelsa per elevare l’attenzione di tutte le comunità locali sulle tragiche vicende che si stanno consumando per motivi religiosi nel mondo. L’auspicio è che il testo possa essere ugualmente condiviso ad unanimità in ogni aula consiliare dove i gruppi del Centrodestra se ne faranno promotori.

Tutte le notizie di Empolese Valdelsa