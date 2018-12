Strade pulite a Volterra, riattivato spazzamento meccanico

Dal 17 dicembre è stato riattivato il servizio di spazzamento meccanizzato in centro città e prima periferia. L'operazione rientra nel nuovo piano del decoro, varato di recente dalla giunta.

Il territorio interessato è stato diviso in sei zone che giornalmente saranno interessate allo spazzamento meccanizzato alternato e integrato dallo spazzamento manuale.

"Abbiamo ritenuto - dichiara l'assessore Massimo Fidi - necessario riattivare questo servizio, secondo determinati criteri, al fine di mantenere decorosa e pulita la nostra città attraverso una programmazione. Il servizio avrà una durata di quattro mesi, tempo necessario per aggiudicare il nuovo servizio di raccolta porta a porta, che sarà comprensivo del servizio di spazzamento giornaliero ed integrato dal lavaggio delle strade con cadenza settimanale".

"A nuovi servizi, come questo, si aggiunge - commenta il sindaco - che siamo riusciti ad abbassare la Tari per il 2019 in media del cinque per cento, incrementando anche la percentuale di differenziata, che ormai si attesta attorno al 73%".

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio stampa

