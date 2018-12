Il Tuttocuoio cade in casa dell'Aglianese 4-2: tripletta di Moscati, non basta la doppietta di Bellante

Il Tuttocuoio fallisce il sorpasso sul Ghivizzano. La squadra di Masini non riesce a laurearsi campione d'inverno, nonostante la sconfitta del Ghivizzano a Gavoranno. I neroverdi hanno infatti rimediato una sconfitta per 4-2 in trasferta contro l'Aglianese.

Il match sembra subito in discesa per il Tuttocuoio che passa in vantaggio al primo minuto con Bellante. Moscati però con una doppietta porta avanti i padroni di casa: i gol arrivano al 16esimo, su calcio di rigore, e al 23esimo. Nel finale di primo tempo, al 45esimo, è ancora Bellante a riportare in parità la situazione segnando il 2-2.

Subito a inizio ripresa però Moscati trova il nuovo vantaggio, realizzando una tripletta al 35esimo. Nel finale di gara arriva anche il quarto gol per l'Aglianese che chiude il match sul risultato di 4-2. Nulla da fare per il Tuttocuoio che rimane seconda a 38 punti, a due distanze dal Ghivizzano primo con 40.

Aglianese-Tuttocuoio 4-2

Marcatori: 1' pt. e 45' pt. Bellante, 16′ pt. rig., 23' pt. e 6' st. Moscati, 33' st. Papi

AGLIANESE: Bala, Zellini, Chiti Le., Mugelli, Fedi, Ghidotti, Lunghi, Di Vito, Marzierli, Papi Y., Moscati A disp. Ferrara, Zuccarelli, Kouadio, Cortopassi, Maccagnola, Rosati, Liurni, Costalli, Bibaj Gers All. Iacobelli

TUTTOCUOIO: Lombardi, Lischi, Chiti, Bianciardi, Mazzola, Gorzegno, Franchi, Guidelli, Di Paola, Fino, Bellante A disp. Battara, Segantini, Manetti, Patteri, Di Virgilio, Sadotti, Malotti, Sheji All. Masini

