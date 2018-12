E’ ormai consuetudine che Babbo Natale arrivi nel reparto di Pediatria di Empoli. Il tradizionale appuntamento si rinnova da molti anni grazie alla Misericordia di Empoli e al gruppo Fratres che opera all’interno della confraternita.

Una visita gradita per i piccoli degenti del San Giuseppe che riceveranno tanti piccoli doni da Babbo Natale. L’arrivo di Babbo Natale in Pediatria è previsto per Lunedì 24 dicembre 2018 alle ore 15.30.

